Çamaşır suyundan bin kat daha etkili: Tek 1 kaşığı küf lekelerini çıkarmaya yetiyor. Banyodaki küf lekeleri nasıl temizlenir?

Banyo duvarlarında ya da fayans aralarında zaman içerisinde küf problemleri oluşabilmektedir. Banyo yüzeylerinde küf durumunun oluşmasının en büyük nedeni şüphesiz ortamın nemli kalmasından kaynaklanmaktadır.

Hava sirkülasyonunun olmadığı banyolarda sık sık karşılaşılırken pek çok kişi küf lekelerini çıkarma noktasında zorlanmaktadır.

Banyo yüzeylerinde bulunan küf lekelerini çamaşır suyu kullanmadan temizleyebilmek ve tüm küf lekelerinden arınabilmek için bu formülü uygulamayı ihmal etmeyin. İşte küf lekelerini temizlemenin pratik ve etkili o yolu...

TEK BİR KÜF LEKESİ DAHİ KALMAYACAK

Banyo duvarlarında ya da banyo fayans aralarında zaman zaman küf oluşumu meydana gelebilmektedir. Banyoda oluşan bu küf problemi ortamın hijyenden uzak bir görünümde olmasına neden olurken aynı zamanda sağlık açısından da ciddi zararlar oluşturmaktadır.

Banyo yüzeylerinde bulunan küf lekelerini çıkarabilmek için pek çok kişi öncelikli olarak çamaşır suyuna yönelmektedir.

Ancak sağlık açısından son derece tehlikeli olan çamaşır suyunu teneffüs etmek yahut cilde maruz bırakmak küf lekesinden çok daha tehlikeli olabilmektedir.

Küf lekesini doğal yollardan temizlemenin çeşitli yolları da bulunmaktadır. Bu yolları uygulamak küf lekelerinden kurtulurken sağlığa da herhangi bir zarar verme durumunun önüne geçecektir.

KÜF LEKELERİ DOĞAL YOLLARLA NASIL TEMİZLENİR?

Küf lekelerini kısa sürede temizleyebilmek ve bunun için herhangi bir şekilde kimyasal ürün kullanmamak adına birincil ihtiyacınız olan ürün şüphesiz karbonattır.

Karbonatın içerisindeki bileşenler, küf oluşumuna direkt olarak nüfuz ederek lekelerin yüzeyden arınmasına yardımcı olmaktadır.

Karbonatın etkisini arttırabilmek içinde diğer bir ihtiyacınız olan ürün beyaz sirkedir. Karbonat ve beyaz sirkenin birleşimi tüm küf lekelerini çıkarmaya yetecektir.

Bunun için küf lekelerinin bulunduğu bölgeye bol miktarda karbonatı güzelce dökün. Karbonatı dökme işleminden sonra yine bol miktarda sirkeyi karbonatın üzerine dökün.

İki malzeme de tepkimeye girdikten sonra bir fırça yardımıyla güzelce fırçalayarak lekelerin yüzeyden arınmasını sağlayın.

Ardından ılık suyla güzelce durulayın. Tüm lekelerin yüzeyden çıktığı ve fayans, duvarların tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Bu karışımı uygun bir sprey şişesinin içerisinde hazırlayarak da kullanabilir, temizliğinizi pratik haline getirebilirsiniz.