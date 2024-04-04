En son 50 yıl önce görülmüştü: Nesli tükendiği düşünülen Java kaplanı yaşıyor olabilir

Endonezya Hayvanbilim Müzesi'nde bulunan doldurulmuş bir Java kaplanının kürküyle eşleşen kıl örneği, Endonezya'da doğada son 50 yıl içinde gözlemlenen endemik tür Java kaplanına ait olduğu düşünülüyor.

En son 50 yıl önce görülmüştü: Nesli tükendiği düşünülen Java kaplanı yaşıyor olabilir

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Java kaplanının neslinin tükendiği düşünülürken, Endonezya'da bulunan kıl örneği bilim insanlarının dikkatini çekti. Araştırmacı Kalih Raksasewu'nun keşfi, Java kaplanının hala var olma ihtimalini gündeme getirdi.

Bilim insanları, bulunan kıl örneğini inceleyerek Java kaplanının varlığını kanıtlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmada, genetik yakınlığı olan türlerle karşılaştırılan kıl örneğindeki DNA diziliminin, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'nde bulunan 1930 yılında doldurulmuş bir Java kaplanının kürkündeki kıllarla en yakın eşleşmeyi sağladığı tespit edildi.

İleri Genetik Taramalarla Test Edilecek

Araştırma yazarları, Java kaplanı hakkındaki bulguların saha çalışmaları ve ileri genetik taramalarla test edilmesi gerektiğini belirtti. Endonezya Çevre Bakanlığı da Java kaplanı olma olasılığını doğada gözlemlemek için kamera tuzakları ve genetik incelemeler yapılacağını kaydetti.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, 21 Mart'ta Cambridge University Press tarafından yayımlanan Oryx dergisinde paylaşıldı.

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