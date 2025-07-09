WhatsApp'a Yeni Rakip Geliyor! İnternet Olmadan Çalışacak

GİZLİLİK İÇİN UÇTAN UCA ŞİFRELEME DESTEĞİ

Uygulamanın bir diğer dikkat çekici yönü ise uçtan uca şifreleme desteği sunması. Bu güvenlik sistemi, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlıyor. Bitchat’in bu yönüyle, geçmişte Hong Kong protestolarında dikkat çeken internetsiz mesajlaşma uygulaması Bridgefy’ye benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.