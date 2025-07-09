WhatsApp'a Yeni Rakip Geliyor! İnternet Olmadan Çalışacak
Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, mobil iletişimde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Geliştirme süreci devam eden "Bitchat" adlı yeni nesil mesajlaşma uygulaması, internet bağlantısı olmadan çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bluetooth ağı üzerinden kısa mesafelerde mesaj iletimi sağlayan uygulamanın, özellikle veri tüketimini azaltmak ve kullanıcıları çevrimdışı bile bağlı tutmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bluetooth mesh teknolojisini kullanan Bitchat, yaklaşık 300 metreye kadar mesaj iletimi sağlayabiliyor. Mobil veri ya da Wi-Fi gereksinimi olmadan çalışan bu sistem sayesinde kullanıcılar, yakın çevrelerindeki diğer cihazlarla bağlantı kurarak mesajlaşabilecek. Böylece, yoğun veri kullanımı gerektiren anlık mesajlaşma uygulamalarına alternatif bir iletişim modeli sunulmuş olacak.
GİZLİLİK İÇİN UÇTAN UCA ŞİFRELEME DESTEĞİ
Uygulamanın bir diğer dikkat çekici yönü ise uçtan uca şifreleme desteği sunması. Bu güvenlik sistemi, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlıyor. Bitchat’in bu yönüyle, geçmişte Hong Kong protestolarında dikkat çeken internetsiz mesajlaşma uygulaması Bridgefy’ye benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.
TESTLER SÜRÜYOR, TALEP YOĞUN
Şu anda Apple’ın TestFlight platformu üzerinden test edilen Bitchat, geliştirme sürecini sürdürüyor. Uygulamanın test programına katılmak isteyen kullanıcılar için belirlenen 10.000 kişilik sınırın dolduğu açıklandı. Uygulamanın ne zaman geniş çaplı kullanıma açılacağına dair ise resmi bir tarih henüz paylaşılmadı.
Jack Dorsey’nin yeni hamlesi, internet erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde ya da kriz anlarında iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif sunabilir. Bitchat’in, WhatsApp ve benzeri anlık mesajlaşma uygulamalarıyla nasıl rekabet edeceği ise merak konusu.