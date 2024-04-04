Güney Kore'den Trabzon'daki bir hastaneye kuvöz bağışı

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Rotary Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 6 kuvöz bağışladı.

Güney Kore'den Trabzon'daki bir hastaneye kuvöz bağışı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisi'nde düzenlenen etkinliğe; Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü ve Trabzon Ortahisar Rotary Kulübü yetkilileri katıldı.

Prof. Dr. Çuvalcı, Trabzonluların hareketli, iş yapan ve sonuca giden insanlar olduğunu belirterek, "Trabzon'da böyle bir projenin hayata geçirilmesi çok güzel bir şey. Kuvöz, bir yaşam alanı. Biz de KTÜ Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama Merkezi'nde benzeri cihazları yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çuvalcı, Türk malı kuvözlerin gurur verici olduğunu belirtirken, "Farabi Hastanemiz 4-5 milyon insana hizmet veriyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz de bu bölgede nadide yerlerden bir tanesi ve bugün burada çok önemli bir yardım yapılıyor." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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