Dünyanın en yaşlı erkeği 111 yaşındaki John Tinniswood, uzun yaşamın sırrını açıkladı

İngiltere'de yaşayan 111 yaşındaki John Tinniswood, 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora'nın hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın en yaşlı erkeği oldu.

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Dünyanın en yaşlı erkeği 111 yaşındaki John Tinniswood, uzun yaşamın sırrını açıkladı

The Sun gazetesinin haberine göre, 1912 doğumlu Tinniswood, uzun ömrünün sırrını 'her şeyi ölçülü yapmak' olarak özetledi. Her cuma balık ve patates kızartması yediğini ve her şeyi ölçülü yapmanın yanı sıra hareketli olduğunu belirtti. Ayrıca, Kovid-19 salgınını atlattığını da söyledi.

İngiltere'nin en yaşlı erkeği unvanını 25 Eylül 2020'den beri taşıyan Tinniswood, hayattayken Kraliçe 2. Elizabeth ile iki kez bir araya gelmiş, son doğum gününde ise Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla'dan tebrik kartı almıştı.

Dünyanın halen hayatta olan en yaşlı insanı 117 yaşındaki İspanyol Maria Morena olduğu biliniyor.

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