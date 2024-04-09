En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike

Tahin pekmez karışımıyla ilgili uzman uyarısı; Birçok kişi sabah kahvaltısında bu ikiliyi birlikte tüketiyordu

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En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike

Son zamanlarda birçok kişi tarafından tercih edilen tahin pekmez karışımı, sağlıklı beslenme konusunda uzmanlar tarafından uyarı niteliğinde açıklamalarla gündeme geldi. Özellikle sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen bu ikilinin bir arada tüketilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, tahin pekmez karışımının tek başına tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte, birlikte tüketildiğinde zararlı olabileceğine dikkat çektiler.

Tahin ile pekmezi karıştırmanın zararları

Şeker yüklemesi Tahinin içerisinde yüksek miktarda yağ bulunuyor. Pekmezin içerisinde de şeker. Bu ikili bir araya geldiğinde sağlığımız için faydalı değil zararlı bir besine dönüşüyor. Kilo almak istemiyorsanız ve vücudunuza yağ ve şeker yüklemesi yapma gibi bir durumunuz yoksa ayrı ayrı tüketilmesi daha sağlıklı olabilir.

En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike - Resim : 1

Vücuttaki suyu tutuyor

Tahinin içerisinde yüksek miktarda protein bulunuyor. Bu da böbrek rahatsızlığı yaşayan insanlar için olumsuz etki oluşturmakta. Pekmez içerisinde bulunan yüksek miktarda şeker ise şeker hastaları için tehlike. Vücutta şişkinliğe sebep olabilir Bu ikili sık sık tüketildiğinde vücudun belli bölgelerinde şişliklere neden olabiliyor. Bu şişkinlikler genellikle elde ayakta ve yüzde meydana geliyor.

Kansere yol açabilir

Pekmezin içerisinde yoğun bir şekilde bulunan şeker ve yağ kanser hastalıklarının oluşmasına sebep olabiliyor. Soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için tercih edilen pekmez sağlığınız için ciddi bir risk oluşturuyor.

Kaynaklar: Milliyet.com.tr, Gercekgundem.com, Haber7

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