SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzalaması sonrası bazı bankalar da promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Bankalar, 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunarken, hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını yeniden düzenleyen bir protokole imza attı.
Kurumdan yapılan açıklamada, emekli aylığı alan yurttaşlara yönelik promosyon ödemelerinin, yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği kaydedildi.
Ayrıca yapılan açıklamada, ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi paylaşıldı.
BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor. SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırılabileceğini belirtti.
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU İÇİN PROTOKOL İMZALANAN BANKALAR
SGK tarafından emekli maaşı banka promosyonu protokolü imzalan bankalar şöyle:
"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
PROMOSYON SÖZLEŞMESİ OLANLAR NE YAPMALI?
Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
BANKALARIN EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?
Türkiye İş Bankası
Mart ayı itibariyle emekli maaşı banka promosyonları güncellenirken SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Maaş Aralığı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.
Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
ŞEKERBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığınız:
0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;
3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;
7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;
10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.
DENİZBANK
Emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon!
Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon...
Maaş tutarı;
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
AKBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Maaş tutarı;
9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPI KREDİ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL;
10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 13.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;
10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.
ING EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 12.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.