SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

BANKALARIN EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?

Türkiye İş Bankası

Mart ayı itibariyle emekli maaşı banka promosyonları güncellenirken SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.