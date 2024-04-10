En uygun sıfır araçlar: Biri 437.000 TL, diğeri ise 668.900 TL...

Bu alternatiflerden biri Fiat Fiorino olurken diğeri ise Citroen Ami oldu. Fiat Fiorino ve Citroen Ami, piyasada yükselen otomobil fiyatlarına karşı öne çıkan iki önemli modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçlar, sırasıyla 668.900 TL ve 437.000 TL gibi rekabetçi fiyatlarla yükselen otomobil fiyatlarına karşı vatandaşın tercihi arasında yer alıyor. Fiorino, ticari kullanımlar için; Ami ise şehir içi gezintiler için ideal.