En uygun sıfır araçlar: Biri 437.000 TL, diğeri ise 668.900 TL...
Günümüz otomobil piyasası gerek ikinci el gerekse sıfır araç olsun fiyatları oldukça yüksek durumda. Sıfır otomobil fiyatları 1 milyon seviyelere dayanmış olsa da bazı otomobil kampanyaları sıfır araç alma hayali kuran vatandaşı sevindirecek cinsten.
İkinci el piyasasında temiz ve uygun bir araç bulmak neredeyse zor. Vatandaş kazanımını riske atmamak için sıfır araçlara yöneliyor. Ancak orda da artan fiyatlar vatandaşın elini kolunu bağlıyor.
Ancak Fiat ve Citroen markalarını satışa sunduğu araçlar vatandaşın sıfır araç alma hayalini gerçekleştirebiliyor. Artan fiyatlar vatandaşı ekonomik alternatiflere yönlendiriyor.
Bu alternatiflerden biri Fiat Fiorino olurken diğeri ise Citroen Ami oldu. Fiat Fiorino ve Citroen Ami, piyasada yükselen otomobil fiyatlarına karşı öne çıkan iki önemli modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu araçlar, sırasıyla 668.900 TL ve 437.000 TL gibi rekabetçi fiyatlarla yükselen otomobil fiyatlarına karşı vatandaşın tercihi arasında yer alıyor. Fiorino, ticari kullanımlar için; Ami ise şehir içi gezintiler için ideal.
Günümüz ekonomik koşulları baz alındığında Citröen ami 437 bin liralık bir fiyat sunuyor. Otomobil elektrikli olması ve küçük bıyutlara sahip olması vatandaşın tercih sebebi arasında yer alıyor.
Fiat Fiorino ise 668.900 TL'den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Hem ticari hem de ailelerin tercih etmesi bu aracı favoriler arasında yer almasını sağlıyor.