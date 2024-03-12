Gülse Birsel müjdeli haberi duyurdu! Yeni adresi de belli oldu
Gülse Birsel, iki dizi üzerinde çalıştığını belirtti ve çok sevilen 'Aile Arasında' filminin ikinci bölümü üzerinde çalıştığını duyurdu. Gülse Birsel'in bu açıklamalarının ardından 'Aile Arasında' filminin ikinci bölümünün nerede yayımlanacağı merak ediliyordu. İşte filmin yayımlanacağı platform
Gülse Birsel, son açıklamalarında iki farklı dizi projesi üzerinde çalıştığını ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Aile Arasında' filminin ikinci bölümü üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Bu açıklamaların ardından merakla beklenen soru ise filmin ikinci bölümünün hangi platformda yayımlanacağıydı.
'Aile Arasında' filminin ikinci bölümünün yayınlanacağı platformun Netflix olduğu iddia edildi. Gülse Birsel'in bu projeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ve 'Aile Arasında' filminin ikinci bölümünün Netflix platformunda yayınlanacağı haberi, sinema ve dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU
Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Selahattin Aladağ
Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan
Kaynaklar: gercekgundem.com, cumhuriyet.com.tr