Gülse Birsel müjdeli haberi duyurdu! Yeni adresi de belli oldu

Gülse Birsel, son açıklamalarında iki farklı dizi projesi üzerinde çalıştığını ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Aile Arasında' filminin ikinci bölümü üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Bu açıklamaların ardından merakla beklenen soru ise filmin ikinci bölümünün hangi platformda yayımlanacağıydı.

'Aile Arasında' filminin ikinci bölümünün yayınlanacağı platformun Netflix olduğu iddia edildi. Gülse Birsel'in bu projeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ve 'Aile Arasında' filminin ikinci bölümünün Netflix platformunda yayınlanacağı haberi, sinema ve dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Engin Günaydın - Fikret "Fiko"

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necdet "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt

Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt

Rıza Akın - Selahattin Aladağ

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede

Erdal Cindoruk - Ruhi

Ünal Yeter - Okan

Kaynaklar: gercekgundem.com, cumhuriyet.com.tr