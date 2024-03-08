Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, önceki akşam katıldığı davet sonrası konuştu. Birsel, "Aile Arasında" filminin ikincisini yazdığını söyledi.

Son Güncelleme:
Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor

"Avrupa Yakası", "Yalan Dünya", "Jet Sosyete", "Aile Arasında", "Yılbaşı Gecesi" gibi projelere imza atan Gülse Birsel, katıldığı bir davet sonrası hazırlığını yaptığı yeni projelerini anlattı.

Birsel, "Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor" dedi.

Son projesiyle ilgili de konuşan Birsel, "Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım. Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Gülse Birsel
Son Güncelleme:
İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'a geliyor İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'a geliyor
Jimmy Carr, İstanbul'da sahne aldı Jimmy Carr, İstanbul'da sahne aldı
Ocaklardaki siyah lekeleri alıp götürüyor! Ocağınız ışıl ışıl olacak Ocaklardaki siyah lekeleri alıp götürüyor! Ocağınız ışıl ışıl olacak
Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor Ev kuşu olarak bilinen 3 burç... Onlarla dışarıda plan yapmanız zor
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Avrupa'yı salladı: Real Madrid'i süpürdü, Union SG'yi darma duman etti! Real Madrid'i süpürdü, Union SG'yi darma duman etti!
Ölümlü kazanın ardından Mısır'a kaçan anne ve oğul, başka ülkeye geçmiş! Ölümlü kazanın ardından Mısır'a kaçan anne ve oğul, başka ülkeye geçmiş!
Sosyal medya ayağa kalktı: RTÜK harekete geçti Sosyal medya ayağa kalktı: RTÜK harekete geçti
Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor
1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi 1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi