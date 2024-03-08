Gülse Birsel açıkladı: O filmin ikincisi geliyor

"Avrupa Yakası", "Yalan Dünya", "Jet Sosyete", "Aile Arasında", "Yılbaşı Gecesi" gibi projelere imza atan Gülse Birsel, katıldığı bir davet sonrası hazırlığını yaptığı yeni projelerini anlattı.

Birsel, "Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor" dedi.

Son projesiyle ilgili de konuşan Birsel, "Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım. Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon” ifadelerini kullandı.