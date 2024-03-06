İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'a geliyor

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, İStanbul'a geliyor. Grup, 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'a geliyor

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında, 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre topluluk, "Blind Festival" kapsamında, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

İlk albümü Placebo'yu 1996'da piyasaya süren grup, şimdiye kadar 8 stüdyo albümü çıkardı.

Placebo'nun tüm albümleri İngiltere'deki Billboard listesinde ilk 20'ye girdi, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı.

Kaynak: AA

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