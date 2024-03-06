Oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti

Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Efe Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde devrildi.

Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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