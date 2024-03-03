Cem Yılmaz'dan Berkun Oya'nın dizisine övgü: Deli işi
Komedyen Cem Yılmaz, Berkun Oya'nın yeni mini dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanını alıntılayarak paylaşımda bulundu.
Komedyen Cem Yılmaz, 'Bir Başkadır' ve 'Cici' yapımlarının yaratıcısı Berkun Oya'nın yazıp yönettiği mini dizi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.
Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli Bir Alkış, tam bir deli işi :)) Çok sevdim, tavsiye ederim...Oya gibi işlemiş :)))" ifadelerini kullandı.