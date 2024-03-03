Cem Yılmaz'dan Berkun Oya'nın dizisine övgü: Deli işi

Komedyen Cem Yılmaz, Berkun Oya'nın yeni mini dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz'dan Berkun Oya'nın dizisine övgü: Deli işi

Komedyen Cem Yılmaz, 'Bir Başkadır' ve 'Cici' yapımlarının yaratıcısı Berkun Oya'nın yazıp yönettiği mini dizi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli Bir Alkış, tam bir deli işi :)) Çok sevdim, tavsiye ederim...Oya gibi işlemiş :)))" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Cem Yılmaz
Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu Paylaşmayı hiç bilmiyorlar. Cimrilikte zirve yapmış 3 burç belli oldu
Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar
Sinem Yıldırım ve Burcu Sülek'ten "Rengarenk" bir sergi: 9 Mart'ta İstanbul'da Sinem Yıldırım ve Burcu Sülek'ten "Rengarenk" bir sergi: 9 Mart'ta İstanbul'da
Eski eşinden Tolga Savacı'ya duygusal veda Eski eşinden Tolga Savacı'ya duygusal veda
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin
Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı: "Organize yiyecek ihlali" Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı