Cem Yılmaz'dan Berkun Oya'nın dizisine övgü: Deli işi

Komedyen Cem Yılmaz, 'Bir Başkadır' ve 'Cici' yapımlarının yaratıcısı Berkun Oya'nın yazıp yönettiği mini dizi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli Bir Alkış, tam bir deli işi :)) Çok sevdim, tavsiye ederim...Oya gibi işlemiş :)))" ifadelerini kullandı.