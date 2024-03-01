Sinem Yıldırım ve Burcu Sülek'ten "Rengarenk" bir sergi: 9 Mart'ta İstanbul'da

Sinem Yıldırım ve Burcu Sülek tarafından küratörlüğü yapılan Co+Lab Kolektifi’nin ikinci sergisi “As Gaudy As A Butterfly / Rengarenk” Valensiya’dan sonra İstanbul’da açılıyor. 9 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında Goba Art & Design’da izlenebilecek sergi farklı ülkelerden ve coğrafyalardan 19 sanatçının giyilebilir sanat işlerini bir araya getiriyor.

Kolektifin ilk sergisi “Declaration Of Sentiments / Duygular Bildirisi”, İstanbul, Atina, Gent ve Stockholm'de sergilenmişti. Co+Lab, toplumsal cinsiyet tartışmalarını, kadın olma hallerini ve kadının toplumsal rollerini odağına aldığı bu sergide 20 kadın sanatçıyı bir araya getirmişti.

İlk sergi gibi bu sergide de takı salt bir süs nesnesi olarak değil, kavramsal bir sanat nesnesi olarak ele alınıyor ve renkler üzerinden ifade biçimlerine ve sanatçıların renklerle sembolize ettikleri kavramlara odaklanarak rengarenk, düşünsel ve düşsel bir seçki sunuluyor.

Sergi metni, renkleri sadece fiziksel özellikleriyle değil aynı zamanda duyumsal etkileriyle de ele alan Goethe’den bir alıntıyla başlıyor:

“Göz, varlığını ışığa borçludur. Işık kendine, kendisi gibi bir organ seçer ve böylece göz, ışıkta, içerideki ışık dışarıdaki ile karşılaşsın diye ışık için şekillenir.” (Goethe)

KATILIMCI SANATÇILAR

Anna Talbot, Burcu Sülek, Christoph Straube, Daniel Kanarik, Diederick Van Hovell, Felieke Van Der Leest, Karin Roy Andersson, Karin Seufert , Katia Rabey, Lucie Houdkova, Melanie Isverding, Patricia Domingues, Ryungjae Jung, Selen Özus, Seulki Lee, Sinem Yıldırım , Tore Svensson, Urmas Lüüs, Yong Joo Kim