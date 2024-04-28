Antalya'da Limak Lara Hotel'de Türk müşterinin yaşadıkları 'pes' dedirtti! "Milliyet farkı" diyerek fazla ücret aldılar

Artan döviz kuru nedeniyle Türkiye turistler için adeta bir cennete dönüşüyor. Turistik yerlerde ve tatil beldelerinde işletmeler fırsatçılığı elden bırakmıyor.

Antalya’da beş yıldızlı bir otelin konaklamadaki fiyatlandırma sistemi sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'da Limak Lara Hotel yabancılara çok daha uygun fiyatlı konaklama imkanı sununca bir vatandaş İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. İşletme, müşterinin Türk olduğunu fark edince 120 Euro “milliyet farkı ücreti" aldı. Faturada "Milliyet farkı karşılığında tahsil edildi" notu yer aldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, büyük tepki çekti. Otel, daha önce yasaya aykırı şekilde kıyıyı işgal ettiği haberleriyle gündeme gelmişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili denetim başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: