Gibi’nin yeni sezonu için tarih açıklandı

Gibi 5. Sezon tarihi açıklandı. Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın paylaştığı Exxen komedisi geri dönüyor. Gibi 5. sezonu 8 Mart'ta başlayacak.

2021 yılında Acun Ilıcalı’nın dijital yayın platformu Exxen’de başlayan Gibi, kısa sürede kendisine geniş bir izleyici kitlesi edindi.

Türk sosyal medyasında meme kültürünün önemli aktörlerinden birisi hâline gelen yapımın yeni sezonu uzun zamandır merakla bekleniyordu.