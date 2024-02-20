Gibi'nin 5. sezon fragmanı yayınlandı

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı 'Gibi' dizisinin beşinci sezon fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yazdığı dizinin yeni sezonunun fragmanı, Exxen’in sosyal medya hesabından “Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap” notuyla paylaşıldı.

Dizinin yeni sezonunun yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.