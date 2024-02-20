Sibel Kekilli, Türkiye engelini 7 yıl sonra kaldırdı

'Duvara Karşı', 'Game of Thrones', 'Karanlık Gece' gibi yapımlarda rol alan ve Altın Ayı ile Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Instagram'da Türkiye engelini kaldırdı.

Sibel Kekilli, 2017 yılında Instagram hesabındaki taciz yorumlarına tepki göstermiş, özellikle Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirterek Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti.

KADINLARA YÖNELİK HAKARETLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kekilli, Türkiye'den girişlere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!

Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum."

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Heilbronn'da doğdu. 2002 yılında 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminde başrol oynadı. 2004 yılında gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve pek çok ödül aldı.

Game Of Thrones dizisinde Shae adlı karakteri canlandırdı. Alman Sinema Teşvik Ödülü' sahiplerini belirleyecek olan jürinin üyeliğini yaptı.

Son olarak Özcan Alper'in 'Karanlık Gece' filminde rol aldı.