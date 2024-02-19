Aysel Gürel filmi bir kez daha iptal oldu

Aysel Gürel’in hayatını anlatacak film bir kez daha iptal edildi.

Son Güncelleme:
Aysel Gürel filmi bir kez daha iptal oldu

Dün 16. ölüm yıldönümü dolayısıyla anılan ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in hayatını anlatacak film bir kez daha rafa kalktı. İptalin nedeninin, yapım şirketi ile Gürel'in kızı Müjde Ar arasındaki anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in hayat hikayesini anlatan sinema filmin hazırlıkları bir süredir sürüyordu. Sev Yapım’ın imza atacağı “Aysel” filminin yönetmen koltuğunda da Özer Feyzioğlu oturacaktı. Filmin senaryosunu ise Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar yazıyordu.

Filmin başrolü için adı geçen isim ise Miray Daner olmuş, filmde Sezen Aksu’yu da Gonca Vuslateri’nin oynaması gündeme gelmişti.

1-010.jpg
Miray Daner

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; görüşmeler sürerken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR 'AYSEL' FİLMİ İPTAL OLMUŞTU

Geçmişte BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı.

Son Güncelleme:
Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı
2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu 2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı
Film gösterimden kalktı; İlkim Karaca'nın avukatı: Başarısızlıklarını bize yüklemeye çalışıyorlar Film gösterimden kalktı; İlkim Karaca'nın avukatı: Başarısızlıklarını bize yüklemeye çalışıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Bugün başladı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı: Kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?