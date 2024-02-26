Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

Sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yanginlarla buzlar arasında kayıplarda." notuyla paylaştı.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı’dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı. Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

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