Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit ettiği şahısların çiftliğine operasyon düzenledi

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde şüphelilere ait hayvan çiftliği ve araçlarına yönelik geçen gün operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 328 adet ecstasy uyuşturucu hap, 14,5 gram metamfetamin, bir gram kokain, bir sentetik uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir tabanca, bir av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edilen 10 bin 180 TL para ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli ise yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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