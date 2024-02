İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Beni açıkça engellediğini itiraf ediyor

CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de halka seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin olarak "Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi değil? Fakat 31 Mart’tan itibaren Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara’da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadesi gündeme oturdu.

İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek, "Ben onu engelledim, diyor. İtiraf ediyor. Murat Kurum gelirse sarkma olmayacak diyor. İkinci turda 806 bin oy farkla yenilince 3-4 gün ortadan kayboldu. Sen bu milletin ne olduğunu bilmiyorsun. Bu milleti tehdit etmeye kalkma. Bu millet size öyle bir ders verecek ki bu millet..." dedi.

İmamoğlu'nun satır başları şöyle:

Bir insan bu toplumda geleneğimizde davet etmek makbuldur. İcabet etmek adettir. Vay efendim İmamoğlu’nu kim davet etti? Davetiye bir ateş topu oldu ellerini yakıyor. Ya siz beni nereye davet ettiğinizi sanıyorsunuz? Ben size söyleyeyim bunların aklı gitmiş. Bunlar normal değil. Alla akıl versin hepsine.

ACEMİ ADAY

Acemi bir aday koymuşlar. Bunlar davet aşağı davet yukarı. Sen önce git bir siteyi daha yapamadın. Maltepe’de insanlara evini teslim edemedin. Tam acemi. Bunlar sadece verilen talimatı yerine getiriyorlar. O ne diyor ‘Buyruğum’ diyor. Onlar ne diyor ‘Tensipleriyle’ diyor. İtfaiye birinin talimatı ile yangına gider mi? Bunların aklı dönmüş, nevri dönmüş. bunlar proje anlatacak durumda değiller. Onun için varsa yoksa polemikler.

Arada sırada gaflarını da duyuyoruz. Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine koştu dedi mi Vallahi doğru söyledi. Projelerinin yüzde 87’sini yaptı dedi mi? Zaten iki tane doğru lafı var. O da bunlar. Bu acemi adayın fotoğrafından daha çok başka birinin fotoğrafı var biliyorsunuz değil mi? Bir iki hafta sonra sokak sokak gezip miting yapmaya başlayacak. Her gün illa beni diline dolayacak. İnanın her gece beni rüyasında görüyor. İnsanları da aldatıyorlar.

KADİR TOPBAŞ, NECMETTİN ERBAKAN GÖNDERMESİ

Bunlar proje anlatacak durumda değiller. Onun için varsa yoksa polemik. Biz arada sırada gaflarını duymuyor değiliz. Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine koştu, dedi. Projelerinin yüzde 87sini yaptı dedi mi? Dedi.

Sabredemeyecek bir iki hafta sonra sokak sokak semt semt ilçe ilçe gezecek vallahi de billahi de miting yapmaya başlayacak her gün beni diline dolayacak. İlla beni diline dolayacak. İnanın her gece beni rüyasında görüyor. İnsanları da aldatıyorlar. Sayın cumhurbaşkanı diyor benden sonra rahmetli kadir topbaş güzel çehre kazandırmış ben gelmişim kazandıramamışım. Rahmetli Topbaş'a 5 imar dosyasına imza atmadı diye onu metal yorgunluğu ilan edip hayatı zindan edip ona görevi bıraktıra siz değil misiniz? Allah'tan utanın Allah'tan korkun. Ayıptır yahu. Bu şekilde her şeyi kendi lehlerine döndürüp, yalanla yanlışla konuları çevirip kullanırlar. Bunlar kurtla yiyip çobanla ağlayan insanlar. Adam üzüntüsünden birkaç sene sonra öldü.

Rahmetli Erbakan'a da demediğini bırakmamıştı. Onu siyasete kazandıran kişiye yaş 70 iş bitmiş demişti. Bugün 70 yaşına girdi, ben onu söylemem. Doğum gününü tebrik ederim.

"BENİ ENGELLEDİĞİNİ İTİRAF EDİYOR"

Ben onu engelledim, diyor. İtiraf ediyor. Murat Kurum gelirse sarkma olmayacak diyor. İkinci turda 836 bin oy farkla yenilince 3-4 gün ortadan kayboldu. Sen bu milletin ne olduğunu bilmiyorsun. Bu milleti tehdit etmeye kalkma. Bu millet size öyle bir ders verecek ki bu millet...

"MİLLETİN PARASINI MİLLETE DAĞITIYORUZ"

Cumhurbaşkanı bana sordu. 'Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun?' dedi. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Senin gibi bir avuç insana değil. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Tek emekli maaşıyla, asgari ücretle geçinen hanelere bir kişiye ait olmak üzere 10 bin lira ulaşım desteği vereceğiz. Onlar gelince yardımları kesecekler dediler. Altı katına çıkardık. Ne demiştim 2019'da? Gençliğimiz var, heyecanımız yüksek... Bu genç şehrin umutlarını arttırmaya devam edeceğiz. Gençlerin yanında olacağız.”

