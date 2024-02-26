Erdoğan'dan Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında itiraf gibi sözler: 'Ülkeyi biz yönetiyoruz, İmamoğlu'nun böyle bir imkanı yok'

Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın açılışı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın 15 gün süreyle ücretsiz olduğunu duyurdu.

AKP ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan davet krizinin gölgesinde yapılan açılışa, İmamoğlu’nun katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. İmamoğlu açılışa katılmadı.

Açılışta konuşan AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, "Dün Ayasofya Camisi’nin açılış törenine resmi davetiye ile davet edilmelerine karşın telefonla davet edilmemeleri üzerinden mazeret ve polemik üretenler şimdi de İstanbul’da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni bir kriz üretmeye girişmektedirler” dedi.

İmamoğlu'nun katılıp katılmayacağı merak konusuydu



Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem açılışında konuşan Murat Kurum, İmamoğlu'nu hedef aldıhttps://t.co/Y2u5DYfvIz pic.twitter.com/OOYXTWV3wx — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 26, 2024

Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmak yanı sıra, tarihi değeri de bulunan Sirkeci- Kazlıçeşme tren hattını devreye alıyoruz.

Gebze-Halkalı hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki kesim atıl durumda kalmıştı. 8.3 Km'lik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Yepyeni bir tasarımla İstanbul'a kazandırmayı planladık.

5 yıl boşa geçti. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık dökük. İşte bunları da biz yapacağız. Projemiz kapsamında, 7.3 KM yaya yolu, 7.3 KM bisiklet yolu, sosyal kültürel alan, yeni yeşil alanı yer alıyor.

Hatırlayın, 94'te göreve geldiğimiz İstabul, çöp, çukur, çamurdu. İktidarda CHP vardı. İstanbul bize niye devredildi? Bütün pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs bir yanlışlıkla bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu. Diyoruz ki yeniden İstanbul. 32 gün kaldı. Durmak yok, yola devam. Bundan kararlı mıyız? İşte bu 30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı, milletimiz çok iyi hatırlıyor.

ERDOĞAN'DAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi değil? Fakat 31 Mart’tan itibaren Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara’da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Marmaray’ın hizmete açılmasının ardından 2013 yılında seferleri durdurulan hattın açılışı, ‘davet krizi’nin gölgesinde yapılıyor.

İmamoğlu, kendisine gelen davete ilişkin açıklamasında, "İlk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’nin İBB Başkan adayı Kurum ise İmamoğlu’nun bu açıklamasına, "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış” diye yanıt vermişti.

İMAMOĞLU FATİH BELEDİYE BAŞKANINI İŞARET ETTİ

İmamoğlu ise aldığı davete ilişkin bir açıklama daha yaparak, ''Davet kimden geliyor? Açılışın olduğu ilçenin belediye başkanından yani Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan’dan geliyor. Buradan ona teşekkür ediyorum daveti için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Peki davet nereye geliyor? İBB Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme geliyor. 22 Şubat Perşembe günü öğleden sonra saat 15.26’da mail gelmiş. Konu ne, hepsi aşağıda yazıyor” demişti.

Fatih Belediye Başkanı Turan bir açıklama daha yaparak, “Bakanlığımız zaten açıklama yaptı ve davet gitmediğini söyledi. Biz de İstanbul’da Fatih’te bir açılış yapılıyor” dedi.

'İMAMOĞLU KATILACAK MI?' SORUSU MERAK KONUSUYDU

AKP ve İmamoğlu cephesinde yaşanan davet krizinin ardından, İmamoğlu’nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışına katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem