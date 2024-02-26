Ramazan pidesinin fiyatları açıklandı: Yüzde 80 zamlandı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla pide fiyatları belli oldu. İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan satılacak. Geçen sene 300 gram Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu. TÜİK 2023 yılının enflasyon oranını yüzde 64.77 olarak açıklamıştı. Ancak pideye gelen zam yüzde 80 oldu.

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Ramazan pidesinin fiyatları açıklandı: Yüzde 80 zamlandı

GERÇEK GÜNDEM - Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide fiyatları da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

Balcı, İzmir'de de 300 gram pidenin 18 TL'ye satılacağını duyurdu.

Basın toplantısı düzenleyen Balcı, “Türkiye’de en fazla 60 TL’ye satılabilecek. Bu fiyatın üstünde satılamayacak” diye konuştu.

GEÇEN SENE 10 LİRAYDI

Geçen sene (2023 yılında) Ramazan pidesi fiyatlarını Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL." ifadeleriyle açıklamıştı.

Ramazan pidesinin fiyatları açıklandı: Yüzde 80 zamlandı - Resim : 1

ENFLASYON ORANLARI

TÜİK 2023 yılının enflasyon oranını yüzde 64.77 olarak açıklamıştı. Ancak pideye gelen zam yüzde 80 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu'na göre (ENAG) ise enflasyonda 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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