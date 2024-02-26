Yurttaşa 'israf etmeyin' diyen Diyanet halkın parasını saçmaya devam ediyor! Dudak uçuklatan sözleşme bedeli!

Cuma hutbelerinde yurttaşlara 'israf etmeyin' telkinlerinde bulunan Diyanet, yurttaşın parasını çarçur etmekten geri durmuyor. Son olarak Diyanet TV için 42,1 milyon TL'lik bir sözleşme imzalandı.

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Yurttaşa 'israf etmeyin' diyen Diyanet halkın parasını saçmaya devam ediyor! Dudak uçuklatan sözleşme bedeli!

AKP’nin iktidara gelmesiyle tüm alanlarda dincileşme hızla sürerken, bütçesiyle sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı dev harcamalara birisi daha eklendi.

Diyanet’in propaganda aracı Diyanet TV için on milyonlarca liralık teknolojik harcama yapıldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir yeni fahiş harcamaya daha imza attı. Diyanet Televizyonu için milyonlarca liralık ekipman satın alındı. Yalnızca ocak ayında 9,7 milyar TL harcayan başkanlığın, Diyanet TV stüdyolarında kullanılması amacıyla aldığı ekipmana 40 milyon TL’den fazla para ödediği belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, son teknoloji stüdyo ekipmanları almak için 18 Ekim 2023 tarihinde ihale düzenledi. Toplam 48,6 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarılan ihale, 22 Şubat 2024 tarihinde sonuçlandı.

ON MİLYONLARCA LİRALIK SÖZLEŞME

İhalenin amacı, “Diyanet TV stüdyolarında yapılacak reji sisteminin kamera, lens ve aksesuarlarının temini” olarak açıklandı. Yalnızca bir şirketin teklif verdiği ihale kapsamında 22 Şubat’ta sözleşme imzalandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Teratek Elektronik isimli şirket arasında imzalanan sözleşmenin maliyeti, 42 milyon 174 bin TL oldu. Diyanet TV stüdyoları için 42,1 milyon TL ödenerek alınan ekipmanlardan bazıları ise “HD stüdyo kamera kafası, kamera kontrol ünitesi, HD geniş açı lens, kamera kreyn sistemi, resim seçme masası ve aksesuarları, referans kulaklığı, stüdyo ekran, stüdyo led grafik sistemi” olarak sıralandı.

2023’TE 13,4 MİLYON TL HARCANMIŞTI

Diyanet TV için Eylül 2023’te alınan kamera kafası, kamera kontrol ünitesi, konnektör gibi aksesuarlar için de 13 milyon 497 bin TL ödendi. Başkanlık, 2023 yılında temin ettiği TV ekipmanı için de Teratek Elektronik isimli şirketi tercih etti.

Etiketler
Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet AKP
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