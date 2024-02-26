Depremde Kahramanmaraş'ta kaybolmuştu: 2,5 yaşındaki çocuğun cenazesi Elazığ'da bulundu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde, Kılınç ailesinin en küçük üyesi Alya Kılınç'a bir yılı aşkın süredir ulaşılamıyordu. Elbistan'daki Ebrar Sitesi Z Blok'ta yaşayan Piyade Uzman Çavuş Serdar Kılınç, eşi ve 5 yaşındaki büyük kızları Azra depremde hayatını kaybetmişti. Üç kişinin cenazesi depremden sonra defnedilirken, 2,5 yaşındaki Alya Kılınç'ın cenazesi ise bulunamamıştı.

CENAZE ELAZIĞ'DA ÇIKTI

Gazete Duvar'dan Eren Güvendik'i haberine göre aileye üç gün önce verilen haberle, cenazenin Elazığ'da bulunduğu ortaya çıktı. Kayıp Alya Kılınç'ın cenazesinin, aynı binada oturan ve hayatını kaybeden başka bir ailenin akrabaları tarafından yanlışlıkla alındığı tespit edildi. DNA eşleşmesi sonucunda savcılığa çağrılan Alya Kılınç'ın halası Fatma Kılınç, yaşananları şöyle anlattı:

"DEPREMDEN 10 GÜN SONRA ÇIKARTILMIŞ"

"Kızımız kardeşimle beraber depremden 10 gün sonra çıkartılmış. Kardeşimgil aynı gün içinde çıkıyor cenazeleri üniversite hastanesinde 3 gün orada morgda bekletiliyor. Oradan Elazığlı bir aile, o aile de benim kardeşimle birlikte Ebrar Sitesi Z Blok'ta oturan bir aile. Onlar da tüm ailesini kaybetmişler, yeğenimi alıyorlar ve Elazığ'da defnediyorlar."

"NASIL KARIŞTIRIYORSUNUZ, NASIL ALIP GÖTÜRÜYORSUNUZ?"

Biz öylece yeğenimi bulduk DNA eşleşmesiyle. DNA işlemlerinde zaten sürekli savcılıkla görüşmemiz vardı, haftada bir kere gidilip geliniyordu. Savcılıktan arandık, 'Yarın bir uğrayın, galiba bulundu' diye... Zaten bizim artık hiç ümidimiz kalmamıştı. 'Ya molozlar arasında gitti ya da biri götürdüyse zaten imkanı yok bulamayız' demiştik. Denildiği gibi de biri götürmüş. Orada garip olan şu ki, Elazığlı ailenin ölen çocuğu 8 yaşında, bayağı büyük bir çocuk. Benim yeğenim ise 2,5 yaşında, küçük, minyon tipli bir çocuktu. Nasıl karıştırıyorsunuz, nasıl alıp götürüyorsunuz? Yani öyle karışıklıklar olmuş ki, öbür kayıplar da böyle gittiyse vah diyorum ben."

"CENAZE ELBİSTAN'A GETİRİLDİ"

Kılınç, karışıklığın anlaşılmasının ardından Yılmaz ailesinin Maraş'ta kimsesizler mezarlığına defnedilen çocuklarının cenazesinin Elazığ'a gönderildiğini, Alya'nın cenazesinin ise Elazığ'da defnedildiği yerden çıkartılıp Elbistan'a getirildiğini anlattı.

"DAHA KÖTÜ OLDUK, O ANI TEKRARDAN YAŞADIK"

Yaşadıkları acının tarifi olmadığını ifade eden Kılınç, cenazenin perşembe günü defnedildiğini kaydetti. Kılınç "Kardeşimin defnedildiği günden daha kötü olduk ya. Diğer kardeşlerim 3 gündür işe gitmiyorlar. Daha kötü olduk, o anı tekrardan yaşadık. Zaten cenazeleri kaybolan insanlar hep 'acaba' diyerek yaşadığından... Çok değişik bir his yaşıyorsun, bir beklentin var, korkun var, üstüne de böyle... Şükretmeyi Rabbim değişik bir şekilde öğretti. İnsan cenazesine şükreder mi? Hepimiz şükür dedik ama içimizdeki acının hiçbir tarifi yok. Çok zor."