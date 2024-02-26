Yangında hayatını kaybeden Güldeniz Aşçı'nın ölümünde kahreden detay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında, 21 yaşındaki Güldeniz Aşcı'nın öldüğü korkunç bir yangın yaşandı. Aşcı'nın, misafir olarak bulunduğu dairede yalnız olduğu ve yangın sırasında elbise dolabına sığındığı ortaya çıktı.

Yangın, 24 Şubat günü saat 11.00 civarında Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına almayı başardı ancak içerideki manzara dehşet vericiydi.

Aşcı'nın cansız bedeni, yatak odasındaki dolabın içinde bulundu. İncelemeler sonucunda genç kızın, alevlerden korunmak için dolaba sığındığı ve orada yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşcı'nın yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle evde yalnız kaldığı tespit edildi. Olayın ardından Aşcı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibi Cavit Sığlam, "Evi kiraladığım iki kız kardeşten biri evdeyken yangın çıktı. Ne olduğu henüz net değil" şeklinde konuştu.