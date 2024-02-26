İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 26 Şubat'ta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyiip Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, pazar günü saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den bugünkü program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.

Bugün saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi bugün saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

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