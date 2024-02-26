Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçilerin hepsi kurtarıldı

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 4 işçi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bilfer Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte tüm işçilerin kurtarıldığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'daki maden göçüğünde tüm işçilerin kurtarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Elazığ’da bir madende meydana gelen göçüğe ilişkin basın açıklaması. pic.twitter.com/kq0vAlx44B — T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 26, 2024

ÖZGÜR ÖZEL: YÜREKLERİMİZİ AĞZIMIZA GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen göçükle ilgili "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: İTİBAR ETMEYİNİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, krom maden işletmesindeki göçüğe ilişkin, resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulunarak şunları aktardı.

"Kalan 1 işçinin kurtarılması için Jandarma, AFAD, UMKE ve ETİ Krom arama kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Elazığ Valiliği, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştur. Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz."

İLİÇ'TE DE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELMİŞTİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu alanda toprak kayması meydana gelmişti.

Altın aramak için yoğun miktarda siyanür kullanılması sebebiyle toprak adeta erimişti.

Toprak altında 9 işçi kalırken, arama kurtarma çalışmaları geçtiğimiz gün durdurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem