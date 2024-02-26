DEM Parti Adana adaylarını açıkladı
DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylarını ve İlçe Belediye Adaylarını açıkladı.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin yarışı hız kazandı.
DEM ADANA ADAYLARINI AÇIKLADI
DEM Parti, Adana büyükşehir ve beş ilçe için adaylarını açıkladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM'in Adana Büyükşehir adayları Mahfuz Güleryüz ve Arife Çınar olarak belirlendi.
İlçe adayları ise şöyle:
Seyhan: Sever Uzun- Mehmet Karakış
Çukurova: Mehmet Can Çelik- Feyruze Gümüş
Ceyhan: Delal Mamuk- Cemal GÖK
Yüreğir: Şükran Efetürk- İbrahim Kocaman
Karataş: Vecdi Oral- Ayşel Türkmen