DEM Parti Adana adaylarını açıkladı

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin yarışı hız kazandı.

DEM ADANA ADAYLARINI AÇIKLADI

DEM Parti, Adana büyükşehir ve beş ilçe için adaylarını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM'in Adana Büyükşehir adayları Mahfuz Güleryüz ve Arife Çınar olarak belirlendi.

İlçe adayları ise şöyle:

Seyhan: Sever Uzun- Mehmet Karakış

Çukurova: Mehmet Can Çelik- Feyruze Gümüş

Ceyhan: Delal Mamuk- Cemal GÖK

Yüreğir: Şükran Efetürk- İbrahim Kocaman

Karataş: Vecdi Oral- Ayşel Türkmen