Gökçeada’da köpekler zehirlenerek öldürüldü: Katilleri bulmamıza yardım edin!

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde birçok köpeğin kaybolmasının ardından bazılarının ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Tedavi için veterinere yetiştirilen bir köpek hakkında adadaki veteriner hekim tarafından hazırlanan raporda, köpeğin zehirlendiği yazıldı.

Hekimin kaleme aldığı raporda, 24 Şubat’ta saat akşam 22.05’te kliniğe getirilen köpekte şuur kaybının ağzında köpüklenme ve çırpınma kasılmaları gibi belirtiler görüldüğü kaydedildi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpeğin ölüm nedeni zehirlenme olarak belirlendi.

HAYVAN CİNAYETLERİ EMNİYETE TAŞINDI

Gerçek Gündem’e konuşan veteriner hekim Ali Kutlaca, kendi kliniklerine 2 tane köpek geldiğini ancak ikisinin de kurtulamadığını söyledi. Ada genelinde 10’u aşkın köpeğin zehirlenerek öldüğünü ifade eden Kutluca, hayvanlara verilen zehrin kuvvetli bir zehir olduğunu dile getirdi.

Vakaların hayvanların topluca gezdikleri yerlerden biri olan adanın merkezindeki restoranların bulunduğu sokakta olduğunu söyleyen Kutluca, “Bunlar zararsız köpeklerdi” dedi ve konuyla ilgili adalıların şikayette bulunduklarını ifade etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZ TÜM KAMERALARI İNCELİYOR

Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek ise Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz de emniyette tüm kameraları inceliyor. Kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Köpeklerden örnekler alındığını söyleyen İpek, şu ana kadar kendisine 8 vakanın bildirildiğini dile getirdi.

“ÇOĞU ÖLEN KÖPEK SAHİPLİ ŞU AN OLAYIN NETLİK KAZANMASINI BEKLİYORUZ”

Bir hayvanseverin köpeklerin cesetlerinin molozların içine atıldığına dair iddiayı sormamız üzerine İpek, “Evin oradan hafriyat aracıyla alınmış. Biz ölen köpekleri hayvan barınağında topluyoruz. Kireçledikten sonra topluca gömeceğiz” diye yanıt verdi.

Zehirlenme olayının ardından sokak köpekleri için acil bir önlem alınıp alınmadığına ilişkin olaraksa İpek, “Çoğu ölen köpek sahipli. Şu an olayın netlik kazanmasını bekliyoruz. Emniyette savcılıkta çalışıyor. Netleşir netleşmez bir basın açıklaması yapacağız” dedi.

Adalıların hayvanların ölümünü protesto etmek üzere yapmak istediği yürüyüş için iznin Gökçeada Kaymakamlığı’ndan alınması gerektiğini söyleyen İpek, “Eyleme biz de katılırız” dedi.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Depremden sonra Hatay’dan Gökçeada’ya taşınan Su İnce, her gün beslediği hayvanların öldürülmesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Gerçek Gündem’e de konuşan İnce, onlarca hayvanın öldüğünü 4 tanesinin bizzat kendisinin ellerinde can verdiğini söyledi. İnce, her türlü yasal sürece başvuracağını söyledi.

Öte yandan adalılar köpeklerin ölmeden önceki fotoğraflarını paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Adanın esnaflarından olan Son Vapur-İmroz sosyal medyasından yaptığı paylaşımda “Ah canım çocuklar kimseye zararları yokken yine kendi çıkarları için size kıyan eller kırılsın. Sizi yaşatılanların daha acısını çeksinler. Geçmiş senelerde olan olaylar yine gündemde. Bu sefer susmak yok daha fazla ses çıkaracağız. Sahipli sahipsiz adamızdaki köpeklerimiz zehirlenerek (ev yemeği) öldürüldü. Lütfen sizde sesimize ortak olun ve katillerin bulunmasında yardımcı olun” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem