Hesabına 100 TL yerine 100 bin TL yattı, parayı geri verdi: Ben haram yiyemem

Arkadaşından 100 TL borç istemesine karşılık hesabına 100 bin TL yatan engelli vatandaş Ahmet Alkan, parayı arkadaşına geri iade ederek, "Oğlu yanlışlıkla 100 bin lira atmış bana. Ben de onun parasını geri iade ettim. Ben haram para yiyemem" dedi.

Hesabına 100 TL yerine 100 bin TL yattı, parayı geri verdi: Ben haram yiyemem

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan engelli vatandaş Giresunlu arkadaşından 100 lira borç istedi, banka hesabına ise yanlışlıkla 100 bin lira yattı.

Taşova’ya bağlı Mülkbükü köyünde yaşayan 36 yaşındaki engelli Ahmet Alkan, bir yolculuk esnasında tanıştığı Giresunlu Hasan Himtaş’tan '100' lira borç para istedi. Himtaş da oğlundan Alkan’a parayı göndermesini söyledi. Alkan’ın banka hesabına 100 lira yerine '100 bin' lira yatırıldı.

Hatayı hemen fark eden Ahmet Alkan, “O gün cebimde param olmadığı için Giresunlu Hasan abiyi aradım. Sonra ben hesabınıza atacağım dedim. Ama bana yanlışlıkla '100 bin' lira göndermiş. 100 lira istedim, o bana 100 bin lira gönderdi. Ben de heyecanlandım. Şoke oldum” dedi.

Parayı geri iade ettiğini anlatan Alkan, “Geri arkadaşımı aradım. Ona, yanlışlıkla bana 100 bin lira para gönderdiğini söyledim. O da şoke oldu. Oğlu yanlışlıkla 100 bin lira atmış bana. Ben de onun parasını geri iade ettim. Ben haram para yiyemem. Boğazımdan haram para geçmez. Ama normalde sakatım, engelliyim. Allah’a şükür maaşım var. Sıkıntım yok” diye konuştu.

Amasyalı arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan Hamit Himtaş da “Ahmet Bey beni arayıp 100 lira istedi. Ben de oğluma Ahmet Beye 100 lira at dedim. O da 100 bin lira anlamış. Ahmet de dedi ki ‘Abi benim senin paranı yeme şansım yok.’ Bana parayı geri iade etti. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum” şeklinde konuştu.

Arkadaşıyla gurur duyan Fatih Şahin ise “Taşova’da herkes Ahmet’i sever. Aylığını alır almaz buraya gelir. Veresiye yazdırdığında sonra gelip öder. Geçen gün bana olayı anlattı. Gerçekten Ahmet’ten böyle bir şeyi bekliyordum. Ve hiç şaşırmadım. Dürüst bir çocuk” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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