CHP'nin itirazı kabul edildi, bir belediye başkan adayı yarışta saf dışı kaldı: Karara itiraz edilecek

CHP'nin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Memleket Partisi'nden adaylığına yaptığı itiraz kabul edildi. Memleket Partisi cephesinden yapılan açıklamada karara itiraz edileceği bildirildi.

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CHP'nin itirazı kabul edildi, bir belediye başkan adayı yarışta saf dışı kaldı: Karara itiraz edilecek

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’nin Tarsus Belediye Başkan adayı olan mevcut belediye başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığına eski partisinin yaptığı itirazda sonuç çıktı.

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bozdoğan’ın adaylığına yapılan itirazın kabul edildiğini duyurdu.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna Duyuru; Yasaya açıkça aykırı olarak Tarsus Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Haluk Bozdoğan’ın adaylığına yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmiştir. Bu durum açıkça mevzuata aykırı olup Hakim üye ile memur iki üyenin karşı oyuna rağmen sözüm ona demokrat 4 partinin temsilcisinin oyu ile karar altına alınmıştır. Hakimlerden oluşan ve hukuku uygulayacağına inandığımız İl Seçim Kuruluna gerekli itiraz derhal yapılacaktır. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP, yaptığı itiraz başvurusunda “Bir kişi, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez” gerekçesini öne sürmüştü.

Bozdoğan, CHP'nin itirazının ardından yaptığı açıklamada, “Aday belirlerken yanlış yaptıklarını anladılar. E hesap günü de yaklaşıyor. Doğru tercihin ben olduğumu ve şimdiden seçimi kazandığımı anladılar. Yaptıkları yanlış ortaya çıkmasın diye bel altı vurmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Memleket Partisi CHP Tarsus
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