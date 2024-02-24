Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek!

Yerli ve Milli Parti Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) destekleyeceklerini duyurdu. Mutlu, "Yaklaşan yerel seçimlerde Yerli ve Milli Parti’nin bütün teşkilatları Yeniden Refah Partisi ve teşkilatlarına, adaylarına destek verecektir" dedi.

Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek!

Yerli ve Milli Parti Başkanı Teoman Mutlu ve yardımcıları, Zeytinburnu’nda bulunan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Yerli ve Milli Parti Başkanı Mutlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ni destekleyeceklerini yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.

"DESTEK VERECEĞİZ"

Açıklamaların ardından Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkanı Dr. Fatih Erbakan ile kameralar karşısına geçen Yerli ve Milli Parti Başkanı Teoman Mutlu, "Yaklaşan yerel seçimlerde Yerli ve Milli Parti'nin bütün teşkilatları Yeniden Refah Partisi ve teşkilatlarına, adaylarına destek verecektir. Çünkü Fatih Erbakan ve ben şahsım Türkiye’nin yeniden eskisi gibi refah içerisinde, düzgün bir ekonomide insanların yaşamasını istiyoruz" dedi.

Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek! - Resim : 1

"PARTİMİZE DESTEK VERECEKLER"

Destek için teşekkür ettiklerini söyleyen Fatih Erbakan ise, "Yerel seçimde kendileri sağ olsunlar hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde teşkilatlarıyla, seçmenleriyle Yeniden Refah Partimize destek vereceklerini açıkladılar. Burada derdimiz ülkemiz ve milletimiz için bir şeyler yapabilmek" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yeniden Refah Partisi 2024 Yerel Seçimleri Fatih Erbakan
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