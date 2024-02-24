AKP'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu

AKP'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 Mart'ta AKP'nin büyük İstanbul mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

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AKP'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ÜLKE TV ekranında seçim gündemine yönelik sorularını yanıtladı.

Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için şöyle konuştu:

"31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor."

TARİH 24 MART

Osman Kabaktepe'nin açıklamasına göre mitingin seçimden bir hafta önceki pazar günü, 24 Mart'ta yapılması planlanıyor.

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