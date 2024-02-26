Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları Berlin'de bir araya gelecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Berlin'de bir araya gelecek.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları Berlin'de bir araya gelecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 28-29 Şubat'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelecek.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan'a dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın Münih kentinde 17 Şubat'ta yapılan görüşmeler sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği talimat gereği Dışişleri bakanları Bayramov ile Mirzoyan, 28-29 Şubat'ta Berlin'de barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde toplantı yapacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 17 Şubat'ta Almanya'da bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanlarına barış anlaşması müzakereleri için yakında bir araya gelmeleri talimatı veren Aliyev ve Paşinyan, sınır belirleme komisyonlarının da yakında toplanmasını istemişti.

Aliyev ve Paşinyan'ın ikili görüşmesi öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla üçlü görüşme yapılmıştı.

Kaynak: AA

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