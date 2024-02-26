Şeriatçılar Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Allah için koruma kanunu çıkarılsın'

Cumhuriyet devrimleri ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk son dönemde gericilerin hedefi olurken, laiklik karşıtı çıkışlar da sık sık görünür hale gelmeye başladı.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) isimli laiklik karşıtı şeriatçı oluşum, bugün saat 14.30'da Çağlayan Adliyesi’ne gelerek avukat Feyza Altun hakkında, şeriat karşıtı sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Gerici grup adına açıklama yapan HAYFED yöneticisi Nusret Oktar açıklamasında dünya genelindeki Müslümanların zulme uğradığını savunarak, inançlarının küfre uğradığını iddia etti.

Şeriatçıların hedefi haline gelen avukat Feyza Altun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Oktar, mevzunun 'Türkiye laiktir, laik kalacak' mevzusu olmadığını söyleyerek, "Şimdi buradan biz yetkililere sesleniyoruz. Ne istiyoruz? Nasıl Atatürk'ü koruma kanunu varsa, nasıl Cumhurbaşkanına küfreden hapse atılıyorsa biz Allah için de koruma kanunu, Resulullah için de, dinlerimiz, değerlerimiz için de koruma kanunu çıkartılsın istiyoruz. Bunu hükümetten istiyoruz" diye konuştu.