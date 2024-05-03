Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim... İşte güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Otogazda ise indirim yapıldı. İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 3 Mayıs 2024 itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogazda ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul
Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre
Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre
Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre
Ankara
Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre
Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre
Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre
İzmir
Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre
Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre
Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı da Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.