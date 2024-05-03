Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Otogazda ise indirim yapıldı. İşte güncel fiyatlar...

Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 3 Mayıs 2024 itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogazda ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre

Ankara

Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre

İzmir

Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre

Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı da Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.

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