Piyasalarda gün sonu: Altın, bu kez güldürmedi

Gün içinde en düşük 10.097,39 puan olan ve en yüksek 10.208,79 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 10.208,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTIN, BU KEZ GÜLDÜRMEDİ

Altın, uluslararası piyasalarda 18.25 itibarıyla ons başına 2 bin 304 dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 428 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün doların efektif kurunu alışta 32,2973 lira, satışta ise 32,4267 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,2865 lira, satışta 32,4159 lira düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi ise 153,60 düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: AA