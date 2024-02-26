CHP'den Mehmet Özhaseki tepkisi: Sorumsuzlukta birbirleriyle yarışıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemiyle ilgili yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İliç'te meydana gelen maden faciasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin madene geç gitmesine tepki göstererek "Sorumsuzlukta birbirleriyle yarışıyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki... Al birini vur diğerine. Erzincan'ın İliç ilçesinde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor, bu beyefendi Erzincan'a ancak felaketin 9’uncu gününde gidiyor. İliç’e gitmesine engel olan sağlık sorunları her nasılsa İstanbul’a, Osmaniye’ye gitmesine engel olmuyor. Felaketin olduğu yer aktif fay hattının üzerinde ama bu zat, hiç ama hiç utanmadan, 'İlk defa duyuyorum' diyebiliyor." dedi.

Yücel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Hocalı katliamının üzerinden geçen 32 yıla rağmen acımız ilk günkü kadar taze. Çocuk, yaşlı, genç, kadın demeden canlarımıza kıydılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları Şad olsun.

Erzincan İliç'te toprak altında kalan ve 13 gündür ulaşamadığımız 9 işçimizin yüreklerimizde açtığı yara hafiflemeden bugün sabah saatlerinde Elazığ Palu'da bir madende göçük meydana geldiği haberiyle sarsıldık. Tek tesellimiz işçilerin tamamının kurtarılmış olması. Elbette çok üzgünüz ama daha çok da öfkeliyiz.

Son 22 yılda tamamı öngörülebilir ve önlenebilir iş cinayetlerinde en az 33 bin işçimiz can verdi. Yerlilik ve millilik nutukları atanlar ülkemizin topraklarını yabancılara peşkeş çekmekte, bu topraklara emek veren insanlarımızın canına kastetmekte hiçbir sakınca görmediler.

Şimdi kalkmış, '35 milyon metreküplük toprak var, 400 bin kamyon gerekli' diyorlar… Her gün artan öfkeyi bastırmak için 'soruşturma başlatıldığını' ifade ediyorlar. Ama İliç’te göz göre göre gelen bu felaketin gerçek sorumlularının kim olduğunu söylemiyorlar. O zaman biz söyleyelim. İliç'teki maden sahası kimyasal sızıntı nedeniyle 22 Haziran 2022’de kapatılıyor. Sadece 3 ay sonra tekrar açılıyor. Kimin zamanında? Murat Kurum... Madende kapasite artışına gidiliyor, onayını kim veriyor? Murat Kurum... Peki "Kapasite artışı için ÇED gerekli değildir" diyen kim? Yine Murat Kurum...

Buradan, İliç faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı diyen Yılmaz Tunç’a soruyoruz: Bölgede görev yapacak olan 4 savcı, Murat Kurum'un Bakanlık dönemini de soruşturacak mı?

Felaketin baş sorumlusu hiçbir şey olmamış gibi "çevrecilik", "şehircilik", "dayanıklı kentler" nutukları atıyor.

Bu zat uzmanların ayakkabıyla bile girilmemeli dediği Salda Gölü'ne iş makinelerini soktu. Maden ocaklarının kapasite artırım taleplerine hep destek verdi, İliç'te bir faciaya kapı açtı. İmar barışı adı altında kat artışlarına izin verdi, binaları denetlemek yerine denetimsiz binaların müteahhitlerini korudu. Biz bu sorumsuz adamın, İstanbul'u mahvetmesine izin vermeyeceğiz. Bir de bu sorumsuz adamın halefi var. Sorumsuzlukta birbirleriyle yarışıyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki... Al birini vur diğerine. Erzincan'ın İliç ilçesinde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor, bu beyefendi Erzincan'a ancak felaketin 9’uncu gününde gidiyor. İliç’e gitmesine engel olan sağlık sorunları her nasılsa İstanbul’a, Osmaniye’ye gitmesine engel olmuyor. Felaketin olduğu yer aktif fay hattının üzerinde ama bu zat, hiç ama hiç utanmadan, 'İlk defa duyuyorum' diyebiliyor."