Eski eşinden Tolga Savacı'ya duygusal veda

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın eski eşi Aylin Livaneli, bir mesajı yayınladı.

Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli, 1993'te Savacı ile dünyaevine girmiş, iki yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Uzun süredir yaşadığı Amerika'da dün akşam hayata veda eden eski eşi için duygu yüklü bir veda mesajı yayınladı.

Aylin Livaneli şunları dile getirdi:

"Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga ile birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel’in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı - tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı. Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekânın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda…"