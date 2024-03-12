Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu

Gelen son dakika haberine göre; Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Ahmet Çelik'in son durumuyla ilgili ilk bilgiler de geldi.

27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Gelen son dakika haberine göre K.Çelik'in evinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AHMET ÇELİK İÇİN ACİL KAN ARANIYOR

Olayın ardından İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Selcan Taşçı Hamşıoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Ahmet Çelik'in son durumu hakkında bilgi verdi.

İşte Selcan Taşçı Hamşıoğlu'nun x hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım

27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili, Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Çelik için çok acil 0 Rh pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Sadi Konuk hastanesine müracaatları rica olunur.