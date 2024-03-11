Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor

Türlü pişirirken aklınızda bulunması gereken **tarif** sırları. Bu teknikle hazırlanan türlü çok daha lezzetli oluyor. İşte, Türk mutfağının en lezzetli türlü tarifinin detayları

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Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor

Türlü pişirirken aklınızda bulunması gereken tarif sırları oldukça önemlidir. Bu teknikle hazırlanan türlü yemeği, çok daha lezzetli olacaktır. Türk mutfağının en lezzetli türlü tarifini paylaşmadan önce, türlünün püf noktalarına dikkat etmeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

Öncelikle taze ve kaliteli sebzeler kullanmak, türlünün lezzetini doğrudan etkileyecektir. Sebzelerin temizlenip doğranması da oldukça önemlidir. Doğru şekilde doğranmış sebzeler, türlünün hem görsel olarak daha güzel olmasını sağlayacak hem de pişme sürecini kısaltacaktır.

Tencere seçimi de türlü pişirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Geniş tabanlı bir tencere kullanmak, sebzelerin eşit şekilde pişmesini sağlayacaktır. Ayrıca, tencerenin kapağını sık sık açıp kapatmamak da pişme sürecini etkileyecektir.

Türlü tarifinde kullanılan baharatlar da lezzetin anahtarlarından biridir. Doğru oranda kullanılan baharatlar, türlüye karakteristik bir lezzet kazandıracaktır. Kimyon, kırmızı biber ve karabiber gibi baharatlar, türlünün lezzetini artıracaktır. Ayrıca türlünün erimemesi için 1 tutam karbonat eklemenizde de fayda var.

Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor - Resim : 1

İşte lezzetli Türlü tarifinin detayları

MALZEMELER


2 adet orta boy kabak
2 adet orta boy patlıcan
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy soğan
2 adet orta boy domates
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber


TARİF


Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın.
Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin.
Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Soğanı ve sarımsakları kavurduktan sonra salçasını ekleyin.
Ardından patates, domates, kabak ve son olarak tuzlu suda bekletip duruladığınız patlıcanları da ilave edin.
Güzelce karıştırın. Tuz ve karabiber ve pul biberi ekleyin. Üzerine 1/2 su bardağı sıcak suyu ilave edin.
Türlüyü, kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte 25-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.
Servisi esnasında tüm sebzelerin karışması için arzuya göre farklı bir kaba aktardığınız türlüyü sıcak olarak servis edin.
AFİYET OLSUN!

Kaynak: youtube.com, gercekgundem.com, mynet.com

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