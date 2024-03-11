26 yıl önce kurulmuştu... Türkiye'nin ünlü dev holdingi iflas etti

Pandemi sonrasında çok sayıda şirket bir türlü toparlayamadı. Küresel ekonomik kriz çok sayıda ülkeyi derinden etkilemiş durumda. Türkiye'nin köklü ve tanınmış holdinglerinden biri olan EGS Holding, 26 yıl önce kurulduğu günden bu yana birçok sektörde faaliyet göstermiş ve önemli yatırımlara imza atmıştı. Ancak maalesef, son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar ve sektörel sıkıntılar holdingin iflas etmesine neden oldu. EGS Holding'in iflası, sadece şirket içinde değil, aynı zamanda sektör genelinde de büyük bir şaşkınlık yarattı. Uzun yıllardır pek çok alanda faaliyet gösteren ve birçok kişiye istihdam sağlayan holdingin bu duruma gelmesi, iş dünyasında derin bir etki yarattı.

Kamusonhaber.com.tr'nin aktardığı habere göre; İzmir’de 1993 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kısa sürede holdingleşti.

1997 yılında ise aralarında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu’nun bulunduğu çok sayıda iş insanı tarafından EGS Holding kuruldu. Holding kendi adıyla bir banka da kurarak banka sektörünü de girdi.

Ancak hızla büyüyen holding 2001 yılındaki krizden etkilenerek mali sorunlar yaşadı.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank'ın TMSF'ye devredilmesi kararını aldı. Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti. EGS Holding'in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma yapamadı.

2000 yılında halkı arzı da gerçekleştirilen EGS Holding’in küçük ortaklarının ve EGS Holding’in borsa hisselerini alan yatırımcılar ise mağdur oldu.

Şirketin hızla büyümesi bir dünya genelinde de ses getirmişti. Bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.

İFLASIN VERİLDİĞİ AÇIKLANDI

İzmir’in ilk AVM’si Karşıyaka’da Ege Park Mavişehir Alışveriş Merkezi, EGS Holding tarafından kurulmuştu. İzmir’de uzunca süre kent gündeminde yer tutan Basmane Çukuru olarak bilinen parselin ortakları arasında EGS Holding de yer alıyordu.

EGS Holding’in tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İflas Müdürlüğü holdingin iflasının verildiğini açıkladı.