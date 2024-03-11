Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Berkay Akdemir, yeni projesiyle ekrana dönüyor. Berkay Akdemir, ATV ekranlarında yayımlanan Aldatmak dizisinde yer alacak

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Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı

Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden ünlü oyuncunun ATV ekranlarında yayımlanan Aldatmak dizisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'a katılarak yeni bir karaktere hayat verecek. "Kızılcık Şerbeti"nin İbrahim'i olarak tanınan Akdemir, Aldatmak dizisinde izleyicilere farklı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Oyuncunun bu yeni adımı, heyecanla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni projesiyle ilgili detaylar ise yakında paylaşılacak.

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Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; atv’nin Tims&B imzalı “Aldatmak” dizisi bu akşam yine heyecanlı anlara sahne olacak.

“Aldatmak” dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikâyesiyle seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yıldız Tunç, Atilla Özel ve N. Selena Çağlayan’ın kaleme aldığı dizinin yeni bölümüne Berkay Akdemir katılıyor. Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’yı camdan atan İbrahim’e hayat veren Berkay Akdemir, “Aldatmak”ta “Emrah Kulu” rolünü canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı - Resim : 2

Emrah dizideki yeni kurulan hikâyede Nedret (Ecem Çalık Bereketoğlu) ve Ahsen (Işıltı Su Alyanak) kardeşlerin belalısı olarak diziye katılıyor. Murat Saraçoğlu’nun yönettiği dizide iki kardeş Güzide’den (Vahide Perçin) yardım isteyecek.

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ FİNAL İDDİALARI

Öte yandan bazı haber sitelerinde Kızılcık Şerbeti adlı Show TV dizisinin final yapacağı öne sürüldü. Show TV kaynakları ise bu iddianın tümüyle gerçek dışı olduğunu açıkladı. Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak. Diziden son olarak sağlık sorunları nedeniyle Settar Tanrıöğen ayrılmak zorunda kalmış ve yerine de Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti.

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