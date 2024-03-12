Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti

Show TV ekranlarında yayımlanan diziye iki isim apar topar veda etti. Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş vedalar.

Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti

Show TV'de son günlerde oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Apar topar yayından kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri şaşırtacak bir gelişmeye sahne oldu. Dizide yer alan iki önemli isim, beklenmedik bir şekilde veda etti.

Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları için üzücü bir haber olarak karşımıza çıkan bu gelişme, dizinin geleceği hakkında da soru işaretleri yaratmış durumda.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma akşamlarına damgasını vuran Show TV'nin Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanıyor.

Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen tanıtımı büyük merak uyandırdı. Çimen’in evli sevgilisiyle imam nikahı kıydığını öğrenen Kıvılcım’ın sinir krizi geçirdiği anlar büyük yanki uyandırdı. Cuma akşamı ekrana gelecek bölüm iple çekilirken dizi cephesinden iki ayrılık haberi geldi.

Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti - Resim : 2

Yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran yetenekli genç yıldız Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek. İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği belirtildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi.

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