Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor

Balığın yanında tahin helvası tüketimi, Türk mutfağının vazgeçilmez geleneklerinden biri olarak bilinir. Peki, bu geleneğin kökeni nedir ve balık ile helva kombinasyonunun sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Balık mevsiminin açılmasıyla birlikte tezgahlarda renk cümbüşü yaşanmaktadır. İri iri lüferler, minik hamsiler ve diğer birçok lezzetli balık çeşidi sofralarımızı süslemektedir. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balık, omega-3 yağ asitleri, protein ve çeşitli vitaminler bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Sağlık açısından oldukça faydalı olan balığın yanında tüketilen tahin helvasının da aslında önemli bir rolü bulunmaktadır.

Balıktan sonra neden helva yenir?

Ensonhaber.com'uın aktardığı bilgilere göre; Denizde biriken kirlilikler nedeniyle balıkların içinde ağır metaller bulunabilir. İşte burada devreye giren helva, vücuda geçen ağır metalleri temizleyerek zehri atmaya yardımcı olur. Aynı zamanda vücudun fosfor miktarını dengeleyerek mide asitini düzenler.

Balık tüketimi sonrası halsizlik veya şişkinlik hissi yaşanabilir. Bu durumda kan şekerinin düştüğü düşünülebilir. İşte helva, düşük kan şekeri seviyelerini yükselterek normale dönmeyi sağlar. Sindirimi düzenleyerek mideyi rahatlatır ve vücuda hızlı bir enerji sağlar.

Balık ve helva ikilisi, sağlık sorunlarını çözmek ve vücudu dengelemek için pratik bir çözüm sunar. Şimdi siz de balık ziyafetlerinizin ardından bir kaşık helva ile sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz.