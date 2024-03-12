Bakliyatlarınızın içine bir tane atın… Güve sorununa etkili çözüm

Bakliyatlar genellikle depolanırken güve oluşabilir. Bu durumun nedeni genellikle bakliyatların içine bırakılmış olan yumurtaların çatlayarak larvaların çıkmasıdır. Bu larvalar zamanla böcek haline dönüşerek bakliyatları zarar verebilir. Bu nedenle bakliyatları saklarken hava almayan kapalı kaplarda muhafaza etmek ve düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ayrıca bakliyatları hava almayan kaplarda dondurarak da bu tür zararlı organizmaların oluşmasını engellemek mümkündür.

BAKLİYATLARDA OLUŞAN GÜVE SORUNUNA ÇÖZÜM

Ensonhaber.com'un aktardığı bilgilere göre; Bakliyat ürünlerindeki güve sorununu çözmek için birçok yöntem deneyip ama ne yazık ki önüne geçilmeyen durumlar için yeni bir yöntem arayışı devam ediyor. Evdeki yetersiz hava sirkülasyonu ve yüksek nem oranı, güvelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte, güve oluşumunu önlemek için ekonomik ve her evde bulunan bir üründen yararlanarak güve nedir bilemeyeceksiniz.

Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan portakal grip olmamak için sık sık tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Portakal kabuğunu kullanarak evinizde oluşan güve problemini ortadan kaldırabilirsiniz.

Portakal kabuğuna hiç gözükmeyecek şekilde karanfil batırarak güvenin olduğu bölüme yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle dolabınızda oluşabilecek güve sorununu kökten halledeceksiniz.

Kaynak: Ensonhaber.com, Gercekgundem.com, Youtube.com