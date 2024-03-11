Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor..

Kaynatılan sütün aniden pıhtılaşmasının nedenleri arasında; zamanlama hatası, sıcaklık, mikroorganizmalardan kaynaklı gerçekleşen kimyasal sebepler bulunur genelde. Birçok kişi ise bu sütü bozuk olduğu gerekçesiyle çöpe atar. Sütün kesilmesi normal bir durum değildir ve bu sütün bozuk olduğunun elbette işaretidir.

Süt kaynama esnasında kesildiyse endişelenmemeniz gerekiyor. Bu sütten birden fazla tarif çıkarmak mümkün. İşte kesilen sütü çöpe dökmek yerine değerlendirmenin yolları:

1. Peynir yapımı

Kesilen süte 1 adet limon sıkın ve hızlı bir şekilde karıştırın. Karıştırmaya devam ettikçe sütün iyice topaklandığını göreceksiniz. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra sütün ağzını kapatın ve dinlendirin. Ardından suyunu süzün. Lor peyniri kıvamında bir süt ürünü hazırlamış olacaksınız. İsteğinize göre tuz ekleyebilirisiniz.

2. Çorba kıvamını artırma

Kesilen sütü çorbalarınızda kıvam artırmak için kullanabilirsiniz. Bunun için sütünüzü blender'dan geçirmeniz yeterli olacaktır.

3. Hamur işi

Ekşiyen sütü atmak yerine hamur işlerine dahil edebilirsiniz. Yiyeceğiniz piştikten sonra hiçbir şekilde kötü tat ya da koku almayacaksınız.

4. Et marinesi yapımı

Kesilen sütü kırmızı eti yumuşatmada kullanın çünkü süt içinde bulunan laktik asit etinizi yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

5. Bitki bakımı

Sütü değerlendirebileceğiniz bir başka yer ise bitkiler. Sütte bulunan bol miktardaki kalsiyum bitkilerinizi canlandıracaktır. Sütü, bitkiyi sular gibi bitkinin kök kısmına dökmeniz yeterli olacaktır.

6. Mama yapımı

Evcil hayvanlarınız için iyi bir mama takviyesi olacaktır. Sütteki kalsiyum hayvanların gelişimi için oldukça önemlidir. Mamalarına kesik sütü ilave edebilirsiniz.

7. Cilt bakımı



Yüksek oranda protein, mineral, kalsiyum gibi değerlere sahip olan süt cildiniz için iyi bir bakım kaynağıdır. Kesik sütle temiz cildinize masaj yapabilirsiniz.

Kaynak: mynet.com