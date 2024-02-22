Turşuya lezzet katan tüyo 22 yıllık Konyalı turşucudan geldi! Hiç bilmiyorduk

Konya'da kış aylarına hazırlık kapsamında yapılan çalışmalar arasında en önemli yer turşu yapımına ayrılmaktadır. Bu süreçte, uzun yıllardır turşu yapımıyla uğraşan Konyalı İbrahim Emin Siviş, Lahana turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

İşte, turşuya lezzet katan 4 önemli ipucu:

1. Lahana Seçimi:

Turşu yapımında kullanılacak olan lahanaların seçimi oldukça önemlidir. Taze ve sağlıklı lahanalar tercih edilmelidir. Yapraklarının sıkı ve parlak olması, turşunun kalitesini artıracaktır.

2. Doğru Kesim:

Lahanaların doğru bir şekilde kesilmesi, turşunun lezzeti açısından büyük bir öneme sahiptir. Lahanalar ince dilimler halinde kesilmeli ve sap kısımları temizlenmelidir. Bu sayede turşunun aroması daha iyi bir şekilde yayılacaktır.

3. Tuz Oranı:

Turşu yapımında kullanılacak olan tuz miktarı da büyük bir titizlikle ayarlanmalıdır. Fazla tuzlu ya da az tuzlu bir turşu istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İdeal tuz oranı, turşunun fermente olmasını sağlayacak ve lezzetini artıracaktır.

4. Fermentasyon Süresi:

Turşunun lezzetini tam anlamıyla alabilmenin önemli bir adımı da fermentasyon süresidir. Lahana turşusunun en az 2 hafta boyunca fermente olması gerekmektedir. Bu süre zarfında turşunun lezzeti iyice oturacak ve daha keyifli bir tüketim sağlanacaktır.

Lahana turşusu birçok fayda sağlar. İşte sıralı halde 20 faydası:

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. Sindirim sistemini düzenler.

3. Antioksidan özelliklere sahiptir.

4. Kolesterol seviyesini düşürür.

5. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

6. Lif açısından zengindir.

7. Cilt sağlığını destekler.

8. Göz sağlığını korur.

9. Kan basıncını düzenler.

10. Kilo verme sürecine yardımcı olur.

11. Böbrek sağlığını destekler.

12. Kemik sağlığını korur.

13. Karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

14. Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

15. Metabolizmayı hızlandırır.

16. Kan şekeri seviyesini dengeleyebilir.

17. Bağırsak sağlığını korur.

18. B vitamini açısından zengindir.

19. Enerji seviyesini yükseltir.

20. Genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler.

Kaynak: Gerçek Gündem, bbnhaber.com.tr